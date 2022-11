Église : une nouvelle affaire de pédophilie

L’Église est de nouveau touchée par un scandale lié à une affaire de pédophilie. Onze évêques ont été mises en cause pendant une conférence de presse, pour abus sur mineur.

Mardi 8 novembre, au lendemain de l’annonce ou onze évêques ont été mis en cause pour abus sur mineur, la stupeur règne dans le diocèse concerné à Bordeaux (Gironde). Désormais, les croyants qui ont leurs habitudes dans l'église d'un des mis en cause veulent connaître la vérité concernant les soupçons d’abus sexuels. "Je pense que c’est bien de faire la lumière et la vérité", explique l’un d’entre eux. Une femme ajoute : "C’est assez traumatisant pour les chrétiens et pour tout le monde d’ailleurs."

Monseigneur Ricard sous le feu des controverses

Parmi les évêques suspectés figure Monseigneur Ricard, âgé de 78 ans. L’homme a lui-même reconnu avoir eu une attitude déplacée avec une mineure. Il a admis les faits par le biais d’une lettre lue par le président de la conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort. "Il y a 35 ans alors que j’étais curé, je me suis conduis de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans", a reconnu monseigneur Ricard. Dix autres hommes sont soupçonnés.