Environnement : Emmanuel Macron reçoit les chefs d’entreprises les plus polluantes

De retour de la COP 27, le président de la République réunit mardi 8 novembre à l'Élysée les représentants des industries les plus polluantes en France. La journaliste Anne Bourse est sur place pour faire un point sur la situation.

Emmanuel Macron réunit, mardi 8 novembre, les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Le gouvernement se défend pourtant de vouloir faire du "name and shame", une pratique américaine qui consiste à jeter les noms en pâture. Mais n’est-ce pas pour autant ce qu’il fait ? "Oui, mais c’est aussi une façon de mettre la pression sur ces dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants en France", explique Anne Bourse, présente devant l'Élysée pour le 12/13. Parmi eux, on retrouve Arcelor Mittal, Exxon, TotalEnergies ou encore Lafarge.

Des milliards d’aide pour décarboner les productions

Ces industries lourdes représentent à elles seules 10 % des émissions de gaz à effet de serre du pays. “Le président va annoncer des aides financières pour les aider à verdir ces sites, aides qui vont se chiffrer en milliards”, relate la journaliste. L'enjeu est d’accompagner ces industriels pour qu’ils ne délocalisent pas leur production. “Après la COP 27, Emmanuel Macron passe aux travaux pratiques. Une façon de montrer qu’il agit sur du concret en matière d'environnement. Pas question de laisser la place aux seuls activistes de l’écologie”, conclut Anne Bourse.