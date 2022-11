Politique : les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat

Mardi 8 novembre, les élections de mi-mandat se déroulent aux États-Unis. Les enjeux sont majeurs et pourraient définir le paysage politique américain des années à venir. Loïc de la Mornais revient sur ce scrutin qui s'annonce serré.

Une échéance politique très importante pour les Américains se déroule mardi 8 novembre puisque ce sont les élections de mi-mandat. "Traditionnellement, c’est un vote sanction contre le président en exercice et cette année 2022 ne devrait pas déroger à la règle", révèle Loïc de la Mornais. En effet, les derniers sondages estiment que la Chambre des représentants des États-Unis pourrait de nouveau avoir une majorité républicaine, le parti de Donald Trump.



Un tiers des sièges du Sénat renouvelé

Dans le système politique américain, c’est le Sénat qui a le plus de poids. Un tiers des sièges de cette importante institution sera renouvelé au cours de ces élections de mi-mandat. L’incertitude plane sur la future majorité. "Les sondages sont extrêmement serrés. Le résultat pourrait se jouer à un siège près et il faudrait peut-être attendre plusieurs jours pour connaître les résultats", indique Loïc de la Mornais. L’éventuelle victoire des républicains pourrait avoir des conséquences sur la France, l’Europe et la Guerre en Ukraine ainsi que sur la future élection présidentielle américaine, en 2024.