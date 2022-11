Santé : un Français sur quatre rencontre des difficultés pour consulter un médecin généraliste

Une enquête de l’UFC-Que choisir révèle que des services médicaux sont saturés, notamment par le manque d’effectif. Mardi 8 novembre, Sandrine Aramon était sur le plateau du 12/13 pour en donner des précisions.

Une carte de l’UFC-Que choisir révèle que le manque de médecins ne concerne pas que les zones rurales. Plus de 15 millions de Français ont un accès difficile à un généraliste, ce qui représente un Français sur quatre. Le constat et tout aussi inquiétant voire plus pour des spécialités essentielles. "Qui peut se passer d’un ophtalmologue ? Contrôler sa vue, c’est le B.A.B.A., et cela, dès l’enfance . 25 millions de personnes rencontrent ces difficultés. Ces patients se trouvent entre 30 à 45 minutes de route du spécialistes", explique Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13, mardi 8 novembre. Les difficultés d'accès les plus importantes concernent les pédiatres : 52,4 % des enfants de 0 à 10 ans vivent aujourd'hui dans un désert médical en France.



54,7 % des femmes dans un désert médical gynécologique

Autre problème : le coût de la consultation. "Exemple avec les gynécologue. En 2020, près de 70 % d’entre eux pratiquaient déjà des dépassements d’honoraires. Si l’on retient ce critère : 54,7 % des femmes vivent dans un désert médical gynécologique. Impossible pour elles d'obtenir une consultation au tarif remboursé intégralement par la Sécurité sociale", poursuit la journaliste. Plus globalement, 29 % des Français interrogés renoncent à un soin en cas de dépassement d’honoraires. Pour parer à cela, il existe des maisons de santé regroupant plusieurs spécialistes. Emmanuel Macron veut inciter les médecins jeunes retraités à continuer de travailler. Les infirmiers expérimentés peuvent désormais faire des prescriptions de médicament et voir les patients pour les "maladies bénignes". "Le gouvernement veut imposer une année supplémentaire de formation dans un désert médical aux internes en médecine générale. La mesure, récemment adoptée, ne passe pas auprès des étudiants concernés", conclut Sandrine Aramon.