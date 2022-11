Coupe du monde 2022 : l'étonnant "Stadium 974", construit à base de containers

L'équipe de France affronte le Danemark, samedi 26 novembre, dans un stade construit avec 974 containers maritimes. Le chiffre n'a pas été choisi au hasard.

Le Stadium 974 est la vitrine de la coupe du monde au Qatar. Dressé face à la mer, il est recyclable et doit son nom aux 974 containers qui le composent. 974, comme l'indicatif téléphonique du pays, un clin d'œil marketing de Doha (Qatar). "Ce qui est bien, c'est qu'il est multicolore. Il donne une impression de profondeur", commente un passant, dans la matinée du samedi 26 novembre.



Le seul stade non climatisé

Fabriqué en acier recyclé, le Stadium 974 est le seul des huit stades du mondial à ne pas être climatisé. "Nous sommes convaincus qu'en termes de développement durable et d'héritage, cette coupe du monde établira un modèle au niveau mondial et deviendra une référence", se félicitait récemment Mohamed Al Atwan, directeur général du stade. Il accueillera sept matchs seulement, et sera démonté pour une seconde vie ailleurs, possiblement en Afrique.