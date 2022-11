Italie : un glissement de terrain fait huit morts

La ville d’Ischia, en Italie, a été le théâtre d’un glissement de terrain meurtrier, samedi 26 novembre. Huit personnes ont perdu la vie. La journaliste Raphaëlle Schapira fait le point sur la situation.

À Ischia (Italie), au large de Naples, un glissement de terrain a fait huit morts, samedi 26 novembre. Ce phénomène est dû à des pluies torrentielles dans la région. “Depuis ce matin, pompiers, secouristes et plongeurs sont à l'œuvre pour tenter de retrouver les disparus. De nombreuses familles étaient encore coincées (...) dans des maisons et dans un hôtel”, relève la journaliste Raphaëlle Schapira, correspondante à Rome pour France Télévisions.



Des secours difficiles

Un phénomène violent et inattendu pour les habitants de la commune italienne. “Il a énormément plu cette nuit et en quelques heures, au petit matin, des torrents de boue se sont déversés emportant des voitures et une dizaine de maisons”, confie la journaliste. Le lieu du glissement, isolé, et la météo sur place rendent les secours difficiles.