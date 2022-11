Sports : auprès des voltigeurs de l'extrême, à l'entraînement pour les championnats de France

Surnommés les voltigeurs de l'extrême, ils sont capables de s'élancer dans le vide à 4 000 mètres d'altitude. France Télévisions a suivi l'entraînement de ces sportifs, qui se préparent pour les prochains championnats de France de wingsuit.

Depuis Pamiers (Ariège), ils s'élancent de 4 000 mètres d'altitude dans le vide, pour un vol de 3 min en plein ciel. Pour ces champions de wingsuit acrobatique, c'est la reprise de l'entraînement. Ils répètent d'abord les figures sur la terre ferme. Vitesse de chute, inclinaison ou encore finesse du vol, ils ne laissent rien au hasard.

Deux cooéquipiés et un caméraman

Leur combinaison ailée leur permet de voler plus longtemps, et plus loin. Les mouvements doivent s'enchaîner le plus vite possible, à 200 km/h. "On touche le rêve ultime de voler", confie Boris Paturet, capitaine de la Team Cacolac. Ils devront le jour de la compétition réaliser des figures imposées, et des programmes libres. Les vols sont réalisés à trois, avec un cameraman dont le vol est crucial.