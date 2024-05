Soins palliatifs : des équipes mobiles se déplacent à domicile

L’Assemblée nationale a adopté un amendement concernant la loi sur la fin de vie, mercredi 29 mai. Il prévoit de fixer des objectifs de développement des soins palliatifs, qui peuvent être dispensés à domicile par des équipes mobiles. Reportage.

Exercer les soins palliatifs hors des murs de l’hôpital, et accompagner les malades jusqu’au bout, à leur domicile, c’est le travail d’un duo de médecin et d’infirmière. Ils sont sur la route toute la journée. Chaque patient a des besoins particuliers. L’équipe doit être prête à agir dans toutes les situations. Spécialisés en soins palliatifs, ils interviennent en cas de crise chez les patients qui ne souhaitent pas être hospitalisés. C’est aussi l’occasion de rendre les traitements plus faciles à vivre au quotidien. Chez un patient, les bouteilles à oxygène prennent beaucoup de place et font beaucoup de bruit. Mais après une mauvaise expérience à l’hôpital, l’homme est content de rester chez lui, dans son environnement, même s’il est en soins palliatifs.

Rassurer les proches

Il faut accompagner le malade, mais aussi rassurer les proches, comme l’épouse de ce patient qui est au chevet de son mari au quotidien. Au total, ils sont une quinzaine dans l’équipe.