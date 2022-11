COP27 : Drôme, Isère… quand les communes se prennent en main pour produire une énergie verte

De plus en plus de Français réfléchissent et investissent ensemble pour produire des énergies vertes. Dans certaines villes, les habitants financent des panneaux solaires, ou l'achat d'une chaudière à bois.

Le village de Saint-Julien-en-Quint, dans la Drôme, a lancé sa petite révolution énergétique. Les habitants ont financé 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, avec lesquels ils alimentent 38 habitations. L'idée est simple : se regrouper pour investir dans la production d'une énergie verte et locale. "On n'a pas d'augmentation, pas de spéculation sur le marché de l'électricité. (…) Donc le prix du KWh va rester constant", détaille Alain Bucas, cofondateur de l’Association collective de production d’énergie verte. L'installation a coûté 40 000 euros, dont 10 % financés par les habitants, le reste par des prêts et subventions. L'association communale installe les panneaux, puis revend l'énergie aux adhérents-actionnaires à un prix avantageux.

Une chaufferie citoyenne dans l'Isère

Toujours dans la Drôme, Sainte-Croix et six autres villages de la vallée se lancent dans l'aventure. Equipé de panneaux photovoltaïques, l'ancien monastère de Sainte-Croix produira bien plus que ce qu'il consomme. L'énergie citoyenne se développe également en ville. Dans la périphérie de Grenoble, à Varces-Allières-et-Risset (Isère), 400 habitants ont investi 50 000 euros dans deux chaudières au bois. Grâce à leur apport, la mairie, devenue actionnaire, a trouvé les financements complémentaires. La chaufferie a coûté 1 million d'euros au total. "C'est la structure citoyenne, qui est le pilote de tout ça, qui a investi, qui a construit et qui gère sur 20 ans", explique Eddie Chinal, responsable ForestEner - Énergie citoyenne. Le bois est issu de déchets de scieries locales, qui ont créé des emplois pour cette activité. Fortes de leur expérience, ces structures citoyennes proposent leur aide partout en France.