Environnement : le littoral martiniquais à la merci de la montée des eaux et de l’érosion

En Martinique, l’eau monte trois fois plus rapidement maintenant qu’il y a 40 ans. Un problème environnemental qui ronge les plages et obligera un jour des communes de l’île à déménager.

La plage des Salines est une fierté de la Martinique, un lieu pour lequel les touristes sont prêts à faire des milliers de kilomètres. Pourtant, elle n’est plus seulement une simple bande de sable sur le rivage. “La plage est tellement rongée que vous ne pouvez plus vous poser et passer la journée sur la plage, sinon vous êtes directement dans l’eau”, explique une femme sur le rivage. L’île est de plus en plus durement frappée par la montée des eaux et par l’érosion. Chaque année, la côte recule de 30 centimètres à un mètre.

L’eau montre trois fois plus vite que 40 ans en arrière



En quelques décennies, le village de Prêcheur s'est métamorphosé. “On a toute une partie qui a disparu. Il faut compter 40-50 mètres [de plage en moins]”, confie Jean-Guy Gabriel, pêcheur. Dans le village, la route côtière et des dizaines de bâtiments risquent de disparaître. En Martinique, l’eau monte trois fois plus vite qu’il y a 40 ans. Dans les décennies à venir, la plupart des communes du littoral auront à déménager.