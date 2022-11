Géopolitique : une rencontre importante entre les présidents des États-Unis et de la Chine

Une rencontre au sommet a eu lieu, lundi 14 novembre, à Bali, à la veille du G20. Les présidents américain et chinois montrent qu’ils ne négligent pas le dialogue. Décryptage des enjeux.

La poignée de main entre Joe Biden, président américain, et XI Jinping, chef du gouvernement chinois, lundi 14 novembre, était particulièrement attendue. La rencontre était voulue par Biden, car la Chine détient à ses yeux les clés pour stabiliser un monde de plus en plus chaotique. Le pays d’Asie est notamment plus que jamais au centre du jeu international sur le dossier de l’Ukraine. Depuis le début de la guerre, Xi Jinping n’a jamais condamné l’invasion russe. Il a même rencontré Vladimir Poutine en septembre, sans pour autant s’impliquer et livrer des armes à la Russie.



Des tensions autour de Taiwan

L’Île de Taiwan est également au centre des tensions. En août dernier, la visite à Taipei (Taiwan) de Nancy Pelosi a déclenché les foudres de Pékin, qui multiplie depuis les démonstrations militaires autour de l’île, que la Chine menace de reconquérir militairement. La question est d'une importance majeure, car la Chine contrôlerait alors une région par laquelle transit un tiers du trafic maritime mondial.