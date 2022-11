Norvège : un automne dans les fjords

En Norvège, l’automne est l’occasion de manger un ragoût fabriqué à base d’agneau et d’observer les paysages qui proposent de sublimes couleurs.

Les Norvégiens profitent de l’automne comme des derniers moments avant que la neige ne tombe sur le pays. C’est ainsi la dernière occasion d’observer les fjords et des paysages colorés. Deux pêcheurs se délectent de ces panoramas majestueux. Pour eux, c’est également l’occasion de profiter de la saison de la pêche aux homards qui s’étend d'octobre à novembre. "C’est très excitant et parfois, vous êtes très déçu si vous n’attrapez rien", sourit Rouar Vangsnes.



Une promenade automnale dans les bois

Lorsqu’ils ne se trouvent pas sur les fjords, les deux hommes se rendent dans les bois norvégiens. "On a été élevé dans ces villages, dans la montagne, près de la mer. C’est agréable de voyager en Italie, ou en France mais j’ai besoin de revenir dans nos forêts", confie Bjorn Bergum, un ancien photographe à la retraite. Bjorn Bergum et Rouar Vangsnes profitent de sols propices pour cueillir des champignons dans les bois. Ils font partie des ingrédients nécessaires à la préparation du Fårikål, un ragoût norvégien à base d’agneau et de choux. Bjorn a décidé, il y a quelques années, de planter le vignoble le plus au nord du monde et il s’en occupe avec une grande attention.