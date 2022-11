Crise énergétique : la demande d’installation de panneaux photovoltaïques explose

La crise de l'énergie accélère aussi la recherche de solutions pour payer l’électricité moins chère. Depuis quelque temps, les installateurs de panneaux solaires sont débordés, la demande a bondi de 20 % en un an.

Fin de chantier pour Henri Gimenez et son équipe à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) mardi 15 novembre. Sur le toit d’une maison, 48 panneaux solaires participeront à la production d’électricité. Depuis la rentrée, l’entrepreneur est débordé de demandes. “Nous avons eu environ cinq demandes par jour de devis, d’études alors que nous étions avant à cinq par semaine. On passe de deux à quatre, cinq chantiers par semaine”, explique le gérant de la société "A2G Energie".

1 000 euros le panneau

Il a dû augmenter le nombre de ses employés de trois à sept ouvriers par rapport à juin dernier. En quelques mois, la demande en panneaux photovoltaïques a considérablement augmenté. À 1 000 euros le panneau et en pleine crise énergétique, un marchand de biens à constater que ses clients étaient de plus en plus intéressés par le procédé. Un propriétaire à Perpignan (Pyrénées-Orientales) avait déjà 12 panneaux, mais a fait appel à Henri Gimenez pour en installer six supplémentaires. “Les aspects écologiques viennent en second lieu, mais l’aspect financier est primordial” pour les clients d'Henri.