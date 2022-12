Exposition : à Bruxelles, les fans plongent dans l’intimité de Johnny Hallyday

Cinq ans après sa disparition, l’icône française du rock est à l'honneur en Belgique. Une large exposition lui est consacrée à Bruxelles. Ce projet, piloté par Laëtitia, offre une véritable immersion dans l'intimité du chanteur.

C’est une plongée dans l’univers de Johnny Hallyday. À Bruxelles (Belgique), une exposition a dédié 3 000 mètres carré au rockeur accompagné de 60 guitares, 50 costumes de scène et de la musique partout. Un passage obligé pour les fans. "C’est un pèlerinage comme on dit. C’est une question de voir tout ce que j’ai vécu depuis des années", affirme un fan. Pour admirer et toucher les vieilles cylindrées de l’artiste, Corinne et Christian Pfeiffer ont fait trois heures de route à moto depuis l’Alsace. Le couple fan s’est d’ailleurs déjà rendu deux fois à Saint-Barthélémy sur la tombe de leur idole.



Son bureau reconstitué

Devant les costumes du rockeur se trouve Jo Davidson, le sosie belge de Johnny Hallyday. "Ça me touche énormément parce qu’il est inaccessible Johnny, le voir de près comme ça, de pouvoir toucher les costumes, on a l’impression qu’il est encore là", déclare Jo Davidson. Pour apprécier davantage la vie de l’artiste, la chambre d’adolescent de Johnny a été reconstituée ainsi que son bureau de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), l’endroit où il s’est éteint il y a cinq ans.