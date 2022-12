Noël et fêtes de fin d’année : comment bien choisir son saumon fumé ?

Plat star des fêtes de fin d'année, 67 % des Français ont prévu de manger du saumon fumé à Noël ou à la Saint-Sylvestre. Mais savez-vous quelle différence y a-t-il entre ceux vendus en grande surface et ceux proposés par votre poissonnier ?

Entre la texture fondante, la pêche dans le grand Nord ou les produits bio, on tâtonne entre les différents choix qui s’offrent à nous au moment de choisir son saumon dans les rayons. De 40 à 60 euros le kilo, les consommateurs font avant tout leur choix selon les prix. "Il faut trouver le meilleur rapport qualité prix et puis, je fais en fonction de mon budget", dit un homme.



Le saumon norvégien plus riche et plus complexe



Dans un magasin de grande distribution, on trouve plus de 150 références et des provenances mises en avant. Dans les caddies, le grand match se joue entre les saumons d’Écosse et celui de Norvège. "Le saumon de Norvège est un poisson plus gras. Le saumon d’Écosse sera plutôt doux", juge Nicolas Lemblin, responsable du rayon poissonnerie d'Auchan de Vélizy (Yvelines). Pour une poissonnière, la couleur change le goût. Un saumon sauvage de la mer Baltique, beige clair, sera plus iodé. Le Norvégien, rosé, sera plus riche et complexe.