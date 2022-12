Gastronomie : l’Inde, l’autre pays du pain

Le 13 Heures vous emmène, jeudi 29 décembre, en Inde sur les traces du pain, aliment incontournable de l'alimentation locale.

On le trouve dans toutes les cuisines, à tous les coins de rues et sur les tables des plus grands restaurants indiens : le pain. Élément incontournable, un Indien en consomme en moyenne 30 kilos par an. Du Nord au Sud, il en existe des dizaines de variétés. Il peut être cuit à la poêle, comme les chapatis, frit et gonflé comme les bhatura ou fourré et gourmand comme les naans.

Des dizaines de sortes de naans



Depuis son ouverture en 1942, un restaurant de New Delhi sert plus d'une trentaine de recettes de naans différentes. "On fait des naans aux patates, aux pois-chiches, aux épices, aux oignons, aux choux-fleurs, à l’ail et aux champignons", confie Upender Kumar, cuisinier. Sur place, il est impossible de trouver le célèbre cheese naan, si prisé en France. Pour faire un bon naan, il faut garnir la pâte, puis la façonner à la main, à la manière d’un pizzaiolo, avant de la déposer trois minutes sur la paroi d’un four en terre cuite. Ici, le pain peut accompagner un plat ou être un repas seul.