Gastronomie : près de New Delhi, une pâtisserie française à l'heure indienne

Dans une famille indienne, les Paris-Brest et les macarons se sont imposés à l'heure du thé. "Ces pâtisseries françaises sont une nouveauté en Inde. C'est très authentique, nous n'avons jamais rien eu de comparable", confie le père de famille. Considérées comme des produits de luxe en Inde, elles sont confectionnées aux portes de New-Delhi (Inde) par Maxime. Ce Français originaire de Reims (Marne) a baptisé sa pâtisserie Monique, comme sa grand-mère maternelle.

Transmettre un savoir-faire

Installé en Inde depuis cinq ans, il a quitté son poste d'ingénieur pour devenir chef pâtissier en 2021. "La difficulté, c'est d'obtenir ces produits de qualité, mais ici en Inde, c'est plus compliqué de trouver de la cassonade", explique-t-il. Maxime revisite les pâtisseries françaises en fonction de "la disponibilité indienne" et a appris l'hindi afin de former ses trois cuisiniers. Monique, ancienne employée d'usine, est très fière de son petit-fils. Un an après sa création, la pâtisserie qui porte son prénom est devenue célèbre dans toute la capitale indienne.