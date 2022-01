Un petit goût de France : Frédéric Madelaine, le pâtissier star au Japon

Le pâtissier-chocolatier Frédéric Madelaine s’est installé à Tokyo, la capitale du Japon, il y a vingt-trois ans. Sa boutique propose une avalanche de délices de l’Hexagone : millefeuille, caramels salés, Mont-Blanc, etc. Mais ce qui a fait la réputation du Normand, c’est le mariage osé du vrai camembert au lait-cru, avec du chocolat noir, du chocolat blanc et d’autres ingrédients tenus secrets.

Le camembert au chocolat

“C’est délicieux, le goût du camembert et du chocolat se marie à merveille et, en même temps, on distingue bien les deux goûts”, assure une cliente. “Quand j’ai commencé ce produit, des gens se sont dit : ’Ce gars-là est un peu déjanté’”, raconte Frédéric Madelaine. Désormais, la spécialité du Pommier a ses inconditionnels, comme un couple qui vient s’approvisionner toutes les semaines. “Ce que j’aime, ici, c’est que c’est traditionnel et, en même temps, il essaie en permanence de nouvelles choses”, décrit l’homme.