Environnement : un robot sous-marin donne la leçon à des élèves de CM2

Pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance et la fragilité des océans, un petit robot, déployé par des scientifiques, permet aux élèves d’une école de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) d'explorer l'océan Indien.

Des élèves de CM2 ont une nouvelle mascotte, Bob, un robot sous-marin qui filme les planctons. En classe, ils prennent des nouvelles de leur flotteur, tout juste déployé dans l’océan indien par des scientifiques. En tout, 4 000 balises récoltent des données sur l’état de santé des océans, leur température, la salinité ou l’oxygène qui s’y trouve. Les enfants suivent la trajectoire de la machine tous les dix jours. L’occasion pour eux de s’embarquer dans une aventure scientifique et de découvrir de nouvelles espèces.



Sensibiliser dès le plus jeune âge



"C’est la culture à l’océan et cela commence au plus jeune âge. Parce que si l’on comprend jeune que l’océan est hyper important, c’est comme ça qu’après, on aura les codes pour le défendre et mieux le protéger", explique Hervé Claustre, océanographe et directeur de recherche au CNRS. L’objectif est donc de sensibiliser la classe, et pourquoi pas, développer quelques vocations.