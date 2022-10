Pollution des océans : Plastic Odyssey, un bateau pour récolter les déchets plastiques

Le navire Plastic Odyssey est paré à larguer les amarres, vendredi 30 septembre, pour se lancer en mer pendant trois ans et faire le tour du monde. À chaque étape, son objectif est de sensibiliser au fléau de la pollution plastique. Ce navire de 40 mètres va quitter Marseille (Bouches-du-Rhône), samedi 1er octobre. "On commence par Beyrouth (Liban), ensuite on va à Alexandrie (Égypte), ensuite on va en Tunisie, en Algérie, au Maroc", détaille Anouck Dargent, membre de l’équipage.

Des ateliers de recyclage à bord



Au total, le bateau va parcourir 30 pays parmi les plus en retard dans le retraitement des plastiques. L’équipage dispose d’ateliers de recyclage faciles à installer. Cela leur permet de fabriquer des éléments neufs, comme des tuiles ou des pavés. D’ici 2025, des catamarans à voile pourraient sillonner les océans et récupérer trois tonnes de plastique à l’heure chacun.