DIRECT. Election présidentielle 2022 : premiers meetings de campagne pour Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour

Trois trains sur cinq sont ainsi supprimés entre Paris et Caen, près d'un sur deux entre Paris et Evreux, deux sur cinq entre Paris et Granville ainsi qu'entre Paris et Cherbourg, enfin trois trains sur dix sont supprimés en Paris et Rouen. La SNCF assure que le service minimum est maintenu, à savoir deux trains sur trois en moyenne tout au long de la journée en Normandie.