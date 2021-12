Des affrontements en plein discours. Le meeting d'Eric Zemmour a été perturbé, dimanche 5 décembre, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Selon des images diffusées par le journaliste de Brut Remy Buisine, des militants antiracistes se sont levés sur leur chaise et ont scandé et dévoilé sur leurs t-shirts un message "Non au racisme". Des partisans d'Eric Zemmour ont alors répondu par des huées et le slogan "On est chez nous". Des coups de poing ont visé les opposants au candidat d'extrême droite, vers lesquels des chaises ont également été jetées.

Les militants antiracistes, vêtus de t-shirts floqués de la main jaune "Touche pas à mon pote" de SOS Racisme, ont rapidement été dirigés vers la sortie. Des partisans d'Eric Zemmour ont alors pris la direction de l'arrière-salle, certains semblant "prêts à en découdre", selon des journalistes de France Télévisions et Libération sur place. Il y aurait "manifestement des blessés".

"On est venu pour faire une action pacifique, dire que tout le monde n'était pas d'accord et s'y opposer de manière pacifique", a expliqué une militante, au visage couvert de sang, à la sortie, au journaliste indépendant Clément Lanot. "Je pensais qu'on était en démocratie et qu'on pouvait dire ce qu'on avait à dire sans conséquence physique."