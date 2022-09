Affaire Garrido-Corbière : la garde à vue de Jean-Christophe Lagarde levée cette nuit

La garde à vue de Jean-Christophe Lagarde a été levée cette nuit sans poursuite à ce stade, indique à franceinfo jeudi 8 septembre le parquet de Paris. Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Jean-Christophe Lagarde, ancien député de Seine-Saint-Denis, avait été placé en garde à vue mercredi 7 septembre dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière.

Par ailleurs, la garde à vue de l'ex policier Anouar B. a elle aussi été levée hier en fin de journée, sans poursuite à ce stade également, ajoute le parquet de Paris. Un troisième homme est toujours en garde à vue ce jeudi matin.

Enquête pour "escroquerie" et "usurpation d'identité"

Tous les deux étaient visés par des plaintes du couple Garrido-Corbière, après une pseudo-enquête publiée par le journaliste Aziz Zemouri le 22 juin dernier dans l'hebdomadaire du Point. Il y accusait le couple de députés insoumis d'employer "depuis un an une femme de ménage sans titre de séjour et soumise à des cadences infernales". Les preuves, de soi-disant captures d'écran de conversations entre Raquel Garrido et sa femme de ménage, ont vite été démontées.

Une enquête pour "escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et usurpation d'identifié ou de données" avait été ouverte par le parquet de Paris le 29 juin. Ces fausses informations étaient sorties le 22 juin, soit trois jours après la défaite de Jean-Christophe Lagarde aux élections législatives. Il a été battu par Raquel Garrido dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis.