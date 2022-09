Fausses accusations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière : Jean-Christophe Lagarde placé en garde à vue

Le président de l'Union des démocrates et indépendants est visé avec un policier en poste à Drancy par une plainte d'un journaliste du "Point" pour "abus de confiance" à la suite d'un article mensonger, publié fin juin, mettant en cause le couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière.

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue mercredi 7 septembre matin dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière, a appris franceinfo mercredi 7 septembre auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

En juin, une enquête avait été ouverte pour escroquerie après la mise en cause à tort du couple de députés de La France insoumise (LFI) dans un article du Point finalement retiré. Raquel Garrido et Alexis Corbière avaient déposé deux plaintes, une contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité, l'autre pour diffamation contre le journaliste auteur de l'article, Aziz Zemouri, et l'hebdomadaire.



Le Point avait publié en ligne un article qui accusait indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti fermement.