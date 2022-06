"Tout est faux" : accusés d'avoir employé une femme de ménage sans papiers, Alexis Corbière et Raquel Garrido portent plainte pour "diffamation"

Les Insoumis s'insurgent. Une enquête publiée mercredi 22 juin dans Le Point accuse Alexis Corbière et Raquel Garrido d'employer une femme de ménage sans titre de séjour, à qui ils auraient promis des papiers "en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre". "Tout est faux", a réagi le couple sur Twitter, précisant qu'il chargeait "immédiatement" son avocat "de riposter judiciairement à cette attaque".

Ma réponse à l'article mensonger du Point : Tout est faux ! pic.twitter.com/3smf2yVCwC — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) June 22, 2022

Outre ces accusations, le journaliste auteur de l'enquête, Aziz Zemouri, affiche sur Twitter des captures d'écran montrant des messages attribués à Raquel Garrido et son employée. Un "montage", se défend l'élue dans Libération. Dans son communiqué, le couple souligne que le journaliste du Point a déjà été condamné plusieurs fois pour diffamation.

Sur le réseau social, plusieurs journalistes émettent des doutes sur les informations rapportées par Le Point. Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques pour le magazine Télérama, s'interroge sur Twitter : "Fautes de conjugaison grossières, photo de profil identique à celle de son compte Twitter, cet échange a été authentifié ?" Quant à Benjamin Sire, chroniqueur, il ajoute savoir que Raquel Garrido et Alexis Corbière "n'ont plus ce logement à Paris depuis un bail et que leurs enfants n'y sont pas scolarisés", confirmant les dires des deux élus.