Remaniement : une opération délicate

La constitution d’un gouvernement répond à une alchimie complexe, et Jean Castex est bien placé pour le savoir. “Désigner un gouvernement, c’est un casse-tête”, explique le journaliste Guillaume Daret depuis le plateau du 20 Heures. “Il faut d’abord tenir la promesse de la parité autour de Jean Castex et d’Emmanuel Macron, avec autant d’hommes que de femmes. On annonce une vingtaine de ministres choisis pour le 6 juillet, la parité pourra être réajustée avec les secrétaires d’États”, explique t-il.

Trouver le bon équilibre entre les différentes composantes de la majorité

Former un gouvernement, c’est aussi un casse-tête politique. ”Il faut trouver le bon équilibre entre les différentes composantes de la majorité, La République en Marche, le MoDem ou Agir. Et puis pour continuer à fracturer l’espace politique comme dit Emmanuel Macron, pourquoi ne pas faire monter à bord du gouvernement des écologistes, des socialistes ou encore des républicains”, explique le journaliste.

