Paris : dans le désert des palaces

Les palaces sont le symbole du luxe parisien. Le Bristol, le Crillon, le Plaza Athénée… Ils ont tous un point commun : ils sont fermés à cause du Covid-19. Plus de grooms, de limousines devant le palace… Depuis trois mois et demi, c’est par la petite porte du Plaza Athénée que François Delahaye, directeur général du palace arrive. “Depuis le 18 mars, plus personne n’est rentré par l’entrée principale”, explique t-il.

Aucune réservation pour les 208 chambres du Plaza Athénée

Avec les derniers clients partis, tout est resté comme figé dans le hall, avec les journaux du jour. Le palace de 5 000 mètres carrés devait rouvrir au début du mois, mais aucune réservation pour les 208 chambres luxueuses, d’habitude occupées par des riches clients d’Amérique, du Golfe ou d’Asie. Avec le Covid, impossible pour eux de venir. Même le restaurant trois-étoiles est à l’arrêt.

