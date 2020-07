Covid-19 : tour du monde de la pandémie

Alors que l’Europe se déconfine, le Covid-19 continue sa progression dans le monde. Déjà 183 pays touchés par son apparition, et le cap des 10 millions de cas vient d’être dépassés. Ces dernières semaines, l’épidémie a même connu une accélération. Selon l’OMS, il avait fallu plus de trois mois pour atteindre le premier million de malades diagnostiqués. Le dernier million a été signalé en seulement huit jours.

Un Covid-19 moins virulent en Europe

L’épicentre de l’épidémie, c’est désormais l’Amérique latine. Le Brésil, pays le plus peuplé, et également le plus touché par le virus. Une poussée également visible en Argentine, avec +64% de nouveaux cas en une semaine. Le Covid-19 est moins virulent en Europe, mais le scénario de son retour à l’automne, à cause des températures plus fraîches, inquiète les scientifiques. Alors que la trajectoire du Covid-19 semble imprévisible, ses virus cousins comme le SRAS peuvent t-il servir de modèle aux chercheurs ? Pas vraiment. En 2003, le SRAS n’avait pas fait le tour du monde avec seulement 8 000 contaminations à l’époque.

