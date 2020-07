Confinement : quel impact sur les couples ?

Le huis clos du confinement a-t-il pu donner envie à des amoureux de se séparer ? Nathalie Delaporte était mariée depuis 30 ans et avait deux enfants. Pendant le confinement, elle a fait face à de nouvelles interrogations, elle qui ne croisait auparavant son mari que le soir pour parler de son emploi avoue n’avoir plus savoir quoi lui dire et lâche "ce confinement, ça a été le feu Stop, on arrête tout, on réfléchit. Je me suis dit 'ce n’est pas possible'."

Retrouver la vie d’avant

Selon Raphaelle Gacomini, le déconfinement a été fatal à ces couples qui ont retrouvé leur vie d’avant : "On retrouve aussi tout ce que l’on ne veut plus. Et là, c’est comme un mur, un gros choc et il peut y avoir du mal-être qui va se poser jusqu’au moment où il y a un déclencheur et la personne va se dire : je n’en peux plus, c’est stop." D’après l’Ifop, un couple sur dix a envisagé de prendre ses distances une fois le confinement terminé.

