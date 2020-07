Vacances : c’est parti pour les colos !

Les derniers instants de silence se font entendre dans la colonie La Roche, à Stosswihr (Haut-Rhin). D’ici quelques heures, 75 enfants venus de toute la France vont prendre possession des lieux. “Chacun sait de quel groupe il doit s’occuper, cet après-midi”, demande Stéphane Renaudet, le directeur de colonie, à ses animateurs. Cette année est forcément particulière, chamboulée par l’épidémie de Covid-19. Tout le séjour a dû être repensé et réaménagé pour respecter le protocole sanitaire.

“Plus de boum… Quel dommage !”

“Chaque animateur mettra en place ses activités et il n’y aura plus de grands jeux tous ensemble, plus de boum… Quel dommage !”, observe Stéphane Renaudet. Il n’y aura pas non plus de sorties en dehors du site. L’accent a été mis sur des activités de plein air, sur les deux hectares qui entourent la colonie. Le respect des distances se révèle aussi problématique lorsque que l’on accueille des enfants.

Le JT

Les autres sujets du JT