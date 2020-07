L’été de 20h30 : mon chien, mes yeux

Voici l’histoire de Romane, jeune malvoyante et son chien, Nitro. Depuis plusieurs années, l’adolescente rêvait de trouver son compagnon, afin de créer un binôme indispensable à sa vie. C’est désormais chose faite. À la Fondation Frédéric Gaillaine d'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), les chiens sont formés pour guider des adolescents mal-voyants. C’est le seul endroit en Europe à le faire. “Il faut en fait que le chien puisse montrer à son déficient visuel ce qui se passe devant”, explique Violette, une éducatrice accompagnée d’Olaf, un chien-guide.

“On récompense tous les petits gestes”

Contourner des obstacles ou trouver une chaise libre : l’éducation des futurs guides est loin d’être simple. “Lors de la formation des chiens, on récompense tous les petits gestes, jusqu’à qu’ils soient vraiment dressés”, détaille Violette. Six mois plus tard, Olaf sera officiellement diplômé.

