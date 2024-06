Dissolution de l'Assemblée nationale : quel est le calendrier des élections législatives annoncées par Emmanuel Macron ?

Une "décision grave, lourde", mais aussi "un acte de confiance". Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, dimanche 9 juin, face aux résultats des élections européennes et à l'arrivée en tête du Rassemblement national. La liste menée par Jordan Bardella a recueilli près de 31,5% des voix, selon notre estimation Ipsos, loin devant la liste de la majorité, menée par Valérie Hayer (14,5%).

Début de la campagne, organisation du scrutin... Franceinfo vous détaille le calendrier des prochaines semaines.

17 juin : début de la campagne officielle

La campagne pour les législatives s'annonce très courte. Habituellement, elle s'organise en deux temps : une "période qui s'étend sur les six mois précédant le scrutin, avec certaines règles encadrant la campagne électorale", rappelle le ministère de l'Intérieur. Cette période sera cette fois réduite à une semaine. La période de campagne officielle, encadrée par "des règles plus strictes", court "du deuxième lundi précédant le jour du scrutin" jusqu'à "la veille du scrutin à minuit". Elle démarrera donc le 17 juin et s'achèvera le 29 juin. Durant ces deux semaines, les programmes des candidats seront disponibles en ligne, rappelle le site Vie-publique.fr. Il y aura également "une campagne officielle à la radio et à la télévision pour les partis présentant des candidats".

30 juin : premier tour des législatives

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, "les élections législatives doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours", explique le site Vie-publique.fr. Emmanuel Macron a opté pour le délai le plus court : le premier tour aura lieu le dimanche 30 juin, soit vingt-et-un jours après l'annonce de la dissolution. Les électeurs seront donc appelés aux urnes pour désigner les 577 députés qui siègent à la Chambre basse, deux ans après les dernières législatives. Pour être élu dès le premier tour, "il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits", détaille Vie-publique.fr.

7 juillet : second tour des législatives

Le second tour aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 7 juillet. Pour se qualifier, un candidat "doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription", précise le site Vie-publique.fr. Cela peut donner lieu à des triangulaires ou des quadrangulaires.

A l'inverse, si un seul candidat atteint au moins 12,15% du nombre d'inscrits, "le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour", toujours selon le site Vie-publique.fr. "Dans le cas où aucun candidat ne remplit cette condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour."

Le candidat qui arrive en tête à la majorité relative est élu député. "En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu", souligne Vie-publique.fr.