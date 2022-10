Budget : la motion de censure est un "carton jaune au gouvernement", défend Sandrine Rousseau

France 2

L'examen et le vote des motions de censure déposées par la Nupes et par le Rassemblement national contre le gouvernement, en réponse à l'usage du 49.3, auront lieu lundi 24 octobre à l'Assemblée nationale. Ces motions seront toutefois toutes rejetées. Cependant, cela servira, pour la députée EELV-Nupes de Paris Sandrine Rousseau, à "mettre un carton jaune au gouvernement en leur disant que c'est incroyable ce qui s'est passé sur le budget". Présente sur le plateau des "4V" sur France 2, lundi 24 octobre, l'élue a rappelé que "tous les amendements ont été rejetés".



" Ces phrases-là tuent tout débat politique"

"Le gouvernement se rétrécit et mise sur une base qui est de plus en plus petite, qui sont ses simples députés comme s'il pouvait emporter la majorité alors qu'évidemment, ce n'est pas possible", a ajouté Sandrine Rousseau. La députée a également été invitée à réagir aux propos du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, qui a déclaré : "Ceux qui déposent des motions de censure proposent d'ajouter de la crise à la crise." "Ces phrases-là tuent tout débat politique. On n'a jamais eu de dialogue avec le gouvernement pour essayer de construire une majorité ou de faire en sorte que le budget soit adopté", a indiqué Sandrine Rousseau, avant d'ajouter : "On passe en 49.3 le budget de l'État, c'est-à-dire qu'on donne (...) à Emmanuel Macron et à Élisabeth Borne les clés de l'État pendant un an, sans débat parlementaire. C'est d'une brutalité politique sans nom."