"Une opposition, c'est là pour s'opposer" : un mois avant la rentrée parlementaire, la Nupes prépare ses troupes au bras de fer avec le gouvernement

La rentrée parlementaire aura lieu dans un mois, mais les partis d'opposition comme la Nupes préparent déjà les prochains affrontements avec la majorité au sein de l'hémicycle. Chez les Insoumis, le député Hadrien Clouet promet comme Jean-Luc Mélenchon la bataille générale. "Une opposition, c'est là pour s'opposer, affirme-t-il. Donc la raideur du travail parlementaire dépendra de la pente que nous fixe le gouvernement."

>> Universités d'été de La France insoumise : Mathilde Panot, une militante devenue "générale d'armée"

Une pente que l'opposition à gauche trouve déjà bien raide. A partir du mois d'octobre, des lois importantes doivent être votées au Parlement : réformes des retraites, du travail, vote du budget, des projets de lois qui risquent de créer de fortes tensions. L'écologiste Sandrine Rousseau s'apprête à faire front : "On va avoir la loi sur l'assurance chômage, ça va être un carnage absolu. Donc là il va y avoir une bataille énormissime. Parce que déjà ils nous ont refusé l'augmentation des salaires pour préférer les primes, mais en plus maintenant ils vont humilier les chômeurs."

Pour certains, comme l'insoumise Martine Etienne, la stratégie est de faire grimper les décibels sur les bancs de l'Assemblée Nationale.

"S'il est possible d'aller plus fort, on le fera. On compte faire du bruit, pas pour faire du bruit, mais si le gouvernement est toujours sourd comme ça, on criera encore plus fort. A un moment donné, il va bien finir par entendre."