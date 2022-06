"La police tue" : aujourd'hui, "l'enjeu, c'est qu'elle ne tue plus", estime Sandrine Rousseau

Sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, mercredi 8 juin, Sandrine Rousseau, candidate Nupes aux élections législatives dans le 9e circonscription de Paris, est revenue sur les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon qui affirme que la police tue. "De fait, elle a tué. [...] Et ce n'est pas la première fois", a rétorqué Sandrine Rousseau. Aujourd'hui, "l'enjeu, c'est qu'elle ne tue plus", a avancé la candidate aux législatives.

Quelle solution pour remédier au problème ?

"Il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers, c'est-à-dire qu'ils ne puissent tirer qu'en cas de légitime défense", estime Sandrine Rousseau pour qui il faut également une "justice qui soit beaucoup plus indépendante de la police", l'IGPN étant à ce jour, à l'intérieur de la police. D'après elle, "il faut réapaiser les relations entre la population et la police".

Quid des législatives ? Au lendemain des annonces d'Élisabeth Borne sur le pouvoir d'achat, Sandrine Rousseau a par ailleurs souligné que l'"on sent une panique dans le gouvernement" à quelques jours du premier tour des législatives. Selon elle, "c'est bon signe pour [la Nupes]. Cette panique révèle le fait qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité et que nous pouvons la gagner".