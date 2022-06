DIRECT. Elections législatives : LR ne donnera pas de consignes de vote le soir du premier tour quand ses candidats ne seront pas en lice

"Là, le problème qui se pose, c'est que tout ce qui est institutions, ministères, associations professionnelles disent de faire le 15. On est déjà sous tension et là, ça va être encore pire. (...) Il y a environ 1 500 dossiers médicaux par jour."

#HOPITAL Alors que des soignants se mobilisent aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et d'effectifs, notre journaliste Mathilde Imberty a recueilli des témoignages dans le Rhône. Dont celui d'Alexandre, qui répond aux appels au 15 et craint une charge encore plus importante avec l'arrivée des beaux jours et des accidents liés aux activités en extérieur.