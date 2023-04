"François est prêt, en avant !" : à gauche, le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur François Ruffin laisse sceptique

Jean-Luc Mélenchon, en réaction à un sondage autour de la présidentielle 2027, s'est félicité de passer la barre des 20% avec François Ruffin. Ce qui laisse toutefois sceptiques des militants de gauche.

"François est prêt. En avant !", a écrit mercredi le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, semblant adouber François Ruffin pour la prochaine présidentielle, à la suite d'un sondage de "potentiel électoral" flatteur pour le député de la Somme. Selon une étude Cluster 17 pour Le Point, si la présidentielle avait lieu demain, 39% des personnes interrogées estiment leur vote "probable" ou possible" pour Marine Le Pen, qui arrive en tête. Derrière, Édouard Philippe (25% de potentiel électoral), Jean-Luc Mélenchon (24%), Jordan Bardella (23%) et François Ruffin (21%) se tiennent en respect.



>> EDITO. Nupes : que reste-t-il du leadership de Jean-Luc Mélenchon ?

"Magnifique sondage Cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20%", s'est enthousiasmé Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. "Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. François est prêt. En avant !", poursuit le chef des Insoumis, semblant pousser le député de la Somme sur la voie de l'élection présidentielle, à laquelle Jean-Luc Mélenchon a concouru à trois reprises.

"Je ne pense pas que ça finira bien"

Alors vient-il de désigner son nouvel héritier ? Croit-il vraiment à "Ruffin 2027" ou est-ce un "baiser de la mort" ? Des insoumis, sceptiques, penchent pour la deuxième option. "Je ne pense pas que ça finira bien, que Jean-Luc Mélenchon lui fera des mamours pendant 107 ans" assure une figure de LFI, qui glisse ensuite que François Ruffin, 47 ans, "agace", puisqu'il "incarne une possible alternative, plus jeune, plus fraîche".

Alors, pourquoi le propulser ? À en croire une Insoumise, Jean-Luc Mélenchon "ne peut pas l'éliminer d'emblée", "ce serait grossier, il faut être plus habile que ça". Ce n'est plus qu'une question de temps d'après un élu communiste, "LFI va s'occuper de lui".

D'autres pensent au contraire que le leader insoumis se cherche un nouvel héritier, comme ce socialiste de poids : "Vous savez, quand on a 71 ans et qu'il nous faut trois jours pour nous remettre d'un meeting...", tacle-t-il. Enfin, d'après un proche de Jean-Luc Mélenchon, ce dernier vient surtout d'admettre que l'option "Quatennens est cramée".