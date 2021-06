Environnement : Barbara Pompili "donne les moyens" aux Français de consommer responsable et écologique

"On a tous hâte de retrouver une vie normale. On a travaillé le plan de relance pour réorienter l'économie vers ce qui est écologique", assure Barbara Pompili dans les 4 vérités lundi 7 juin. "On a commencé à installer des étiquettes pour savoir si les produits sont réparables. Sur les vêtements, des étiquettes vont dire aux consommateurs si c'est bon ou mauvais pour l'environnement. On va leur donner les moyens de consommer responsable et écologique. La finance verte se développe énormément. On développe le transport de containers par trains, le béton de chanvre...", énumère la ministre de la Transition écologique.

"Le RN ne propose aucune solution "

La fin des chaudières au fioul est repoussée à juillet 2022. "Il y a une urgence écologique, mais il y avait un problème de compréhension donc on prend plus de temps pour expliquer", justifie-t-elle.

Après Stéphane Bern, Marine Le Pen a publié une tribune contre les éoliennes. "Le Rassemblement national ne propose aucune solution, aucune alternative et ne cherche qu'à attiser les tensions. On veut développer l'éolien offshore avec une technologie produite dans des usines françaises. On a besoin des éoliennes dans un mix énergétique globale. L'éolien produit 8% de notre électricité et on veut passer à 15%. Il faut aider les gens à investir dans les éoliennes aussi", explique Barbara Pompili.