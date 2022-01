Covid-19 : Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza lorsqu'il a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles

L'entretien polémique de Jean-Michel Blanquer au journal Le Parisien, pour annoncer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles à la veille de la rentrée scolaire, le 2 janvier dernier, a en fait été réalisé alors que le ministre de l'Éducation nationale était en vacances à Ibiza, aux Baléares, en Espagne, a appris franceinfo auprès du ministère, lundi 17 janvier, confirmant une information de Mediapart.

"Ce n'est pas parce qu'il n'était pas là qu'il n'était pas au travail, qu'il n'était pas connecté et loin de ce qu'il se passait", assure de son côté le cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer. "Le ministre travaille, ce n'est pas parce qu'il aurait été au bureau que cela aurait changé les choses, déclare-t-il. L'équipe était là et lui était en permanence en lien avec nous en télétravail."

En pleine cinquième vague du Covid-19, le ministère affirme donc que les vacances du ministre n'ont pas eu d'incidence sur la mise en place tardive du protocole, qui a par la suite été allégé par Jean Castex. "Le symbole est terrible, relève tout de même sur franceinfo la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU Sophie Vénétitay. Bien évidemment, tout le monde a le droit de prendre des vacances mais là, on était la veille d'une rentrée très particulière."

"On attendait tous de savoir comment on allait faire la rentrée et on découvre qu'en fait, le ministre était à des milliers de kilomètres de là !"