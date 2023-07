Remaniement : "Cette année fut sans doute la plus intense, peut-être la plus âpre, de mon existence", confie Pap Ndiaye lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal

"Je n'ai aucun regret, je quitte le ministère de serein", a également déclaré, jeudi, le ministre sortant.

Peu après l'officialisation du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, la passation de pouvoir a eu lieu au ministère de l'Education nationale entre Pap Ndiaye et Gabriel Attal, jeudi 20 juillet. "Cette année fut sans doute la plus intense, peut-être la plus âpre, de mon existence, mais je n'ai aucun regret, je quitte le ministère de serein", a déclaré le ministre sortant qui est resté en poste quatorze mois.

"Avoir été visé ad hominem trop souvent depis mon entrée en fonction a certes été une avanie pesante mais j'ai aussi été réconforté et encouragé par le soutien des équipes éducatives à leur ministre partout dans le pays", a également déclaré Pap Ndiaye (vers 23m15 dans la vidéo qui suit).

L'historien a profité de son discours pour parler du "temps de l'école" et du temps médiatique. "Le temps de l'école n'est pas celui de l'information continue et des réseaux sociaux, des réactions épidermiques, des indignations surjouées, et des petites phrases qui claquent", a déclaré le ministre sortant. "Face au diktat de l'instantané, liké ou détesté, il doit rester de la place pour la réflexion, le dialogue, pour la prise en compte de la complexité du monde", a-t-il ajouté.

"Le temps de l'école, c'est celui de la force de l'intelligence, du pouvoir de la nuance face aux slogans et aux propos à l'emporte-pièce, a-t-il poursuivi, avant de concéder : Au fond, l'école doit rester aux antipodes du temps politique que nous vivons et qui m'est sans doute un peu étranger. Mais justement, mon temps est celui de l'école."