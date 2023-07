Direct Remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne : la nouvelle composition attendue "dans l'après-midi", selon l'entourage d'Emmanuel Macron

Annonces imminentes. La composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne devrait finalement être communiquée jeudi 20 juillet "dans l'après-midi", a appris franceinfo de l'entourage du président de la République. La liste de la nouvelle équipe de la Première ministre, finalement confortée lundi dans ses fonctions par Emmanuel Macron, se faisait attendre depuis plusieurs jours. Qui restera en poste, qui quittera ou rejoindra ce second gouvernement d'Elisabeth Borne ? Retrouvez les dernières informations concernant ces annonces à venir dans notre direct.

Elisabeth Borne finalement confortée. Dans une confidence lâchée par l'entourage du président de la République à la presse, dans la soirée du lundi 17 juillet, Emmanuel Macron a confirmé sa Première ministre à Matignon. "L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu, a justifié l'Elysée. Le pays avance. L'exécutif doit travailler et préparer la rentrée." Mais la méthode choisie par l'Elysée pour maintenir en poste Elisabeth Borne ne démontre pas un excès d'enthousiasme et traduit un maintien a minima.

Un appel pour le maintien d'Isabelle Rome aux Droits des femmes. Une quarantaine d'associations de défense des droits des femmes, ainsi que des réseaux et des collectifs "engagés et féministes" demandent à ce que la ministre des Droits des femmes, Isabelle Rome, soit maintenue à son poste. Dans un souci de "stabilité et d'efficacité", l'Assemblée des femmes, Pluri'Elles ou encore Femmes des territoires souhaitent que la ministre poursuive ses missions, qualifiée de "progrès".

Le président de la République prendra la parole d'ici dimanche. Il ne s'était finalement pas exprimé le 14-Juillet, jour de Fête nationale et des interviews traditionnelles des présidents de la République, mais Emmanuel Macron avait promis de prendre la parole "dans les prochains jours". Le chef de l'Etat doit, selon l'Elysée, rappeler son "cap", d'ici à la fin de cette semaine.