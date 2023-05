Info franceinfo Violences envers les élus : le "centre d'analyse et de lutte" du gouvernement lancé le 17 mai

La date du lancement de cette structure a été dévoilée par l'entourage d'Elisabeth Borne jeudi à franceinfo, au lendemain de la démission du maire de Saint-Brevin, suite à l'incendie criminel de son domicile.

Le "centre d’analyse et de lutte contre les violences faites aux élus" sera lancé le 17 mai prochain, a indiqué l'entourage d'Élisabeth Borne à franceinfo, jeudi 11 mai. Si la création de cette structure a été annoncée mi-mars, la date de son lancement n'était pas encore connue. Elle est dévoilée après que le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) a annoncé sa démission, mercredi soir, à la suite de l'incendie criminel de son domicile, en lien avec le projet de déménagement vivement contesté d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile.

>> Démission du maire de Saint-Brevin : la classe politique s'indigne, le PS dénonce les propos d'Elisabeth Borne

Le lancement du "centre d’analyse et de lutte contre les violences faites aux élus" sera assuré par la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure, a précisé son cabinet à franceinfo. Il n'est pas exclu que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y participe également.

C'est Dominique Faure qui a annoncé sa création, dans un entretien à Paris Match. Elle y a détaillé les missions de ce qu'elle décrivait alors comme une "cellule" : "Recenser ces phénomènes" et "analyser chaque fait, pour les prévenir et y répondre en complète coordination avec les préfectures, la police, la gendarmerie et les parquets".

En 2022, les faits de violences physiques ou verbales contre les élus ont augmenté de 32 %, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans le détail, 2 265 plaintes et signalements pour violence verbale (menaces, insultes, outrages) ou physique envers des élus ont été recensés.