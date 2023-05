Ce maire de Loire-Atlantique a annoncé mercredi qu'il allait quitter ses fonctions, un mois après l'incendie de sa maison.

Elisabeth Borne a promis de "mieux protéger" les élus, jeudi 11 mai, au lendemain de l'annonce de la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). Yannick Morez a annoncé vouloir quitter ses fonctions, un mois après l'incendie de son domicile. L'édile (divers-droite) était visé par des menaces, notamment sur les réseaux sociaux, en raison du déménagement d'un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) près d'une école de la commune.

"Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de mon soutien", a insisté la Première ministre, interrogée lors d'un déplacement à Saint-Denis de la Réunion. Elle a précisé que la ministre en charge des Collectivités territoriales, Dominique Faure, avait contacté Yannick Morez. "Ça montre notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces", a affirmé Elisabeth Borne.

Emmanuel Macron dénonce des attaques "indignes"

"Avec [le ministre de l'Intérieur] Gérald Darmanin et Dominique Faure, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour soutenir les maires (...) et mieux les accompagner face aux violences dont ils peuvent parfois être victimes", a insisté la Première ministre, estimant que ces agressions étaient la preuve d'une "montée de l'extrémisme dans notre pays".

Emmanuel Macron a, pour sa part, exprimé sa "solidarité" et "celle de la Nation" avec le maire de Saint-Brevin-les-Pins. "Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes", a déclaré le chef de l'Etat, jeudi sur Twitter.