Été 2022 : "C'est probablement le plus frais" des vingt prochaines années, prévient Agnès Pannier-Runacher

"Le réchauffement climatique a des conséquences très concrètes sur nos vies quotidiennes aujourd'hui", affirme Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition énergétique, invitée mardi 30 août sur France Inter, pointe du doigt "les aléas météorologiques majeurs", les sécheresses et les méga-feux, ainsi que les "conséquences sanitaires", qu'ils engendrent. "Les experts sont très clairs sur le sujet, l'été 2020 vous ne le retrouverez pas et l'été 2022 est probablement le plus frais que vous ayez vécu ou que vous allez vivre dans les vingt prochaines années", indique-t-elle, alors que l'été 2022 est le deuxième été le plus chaud après l'été 2003, selon les informations recueillies par franceinfo auprès de Météo France.

"Ce sont des faits. Il est irresponsable de ne pas reconnaitre la réalité de ces faits", estime Agnès Pannier-Runacher, qui considère qu'il faut "être d'accord sur le diagnostic", "c'est la meilleure manière de lutter contre le réchauffement climatique". Accusée de propager des discours "anxiogènes" par une partie de l'opposition, la ministre de la Transition énergétique considère qu'il est de la responsabilité du gouvernement de "dire comment on protège les Français". "On en est là aujourd'hui et notre objectif est de rester dans un scénario d'augmentation d'1,5 degré en moyenne, voilà le scénario qui est de nature à limiter l'impact de ce réchauffement climatique sur la planète et sur les humains", ajoute-t-elle tout en invitant "les oppositions politiques à faire des propositions".

"Aujourd'hui, nous avons besoin du nucléaire"

"Lorsque monsieur Mélenchon nous explique que le renouvelable c'est bien et le nucléaire ce n'est pas bien, ce n'est pas le sujet. Le sujet est qu'il faut sortir des énergies fossiles qui réchauffent le climat", estime Agnès Pannier-Runacher qui accuse le chef de file des Insoumis d'être "dans le mensonge et l'irresponsabilité". "Aujourd'hui, nous avons besoin du nucléaire. Nous avons besoin du nucléaire et des énergies renouvelables pour faire la décarbonation", affirme-t-elle. Elle accuse également les écologistes qui demandent l'interdiction des jets privés "d'être à côté de la plaque". Selon Agnès Pannier-Runacher, il s'agit "d'un problème limité en termes d'impact climatique" qui "ne résoudra pas le problème".