Jets privés : cinq questions pour comprendre pourquoi le gouvernement envisage de réguler ces vols

Pointés du doigt pour leur impact négatif sur le climat, ces appareils sont réservés à des passagers fortunés et souvent utilisés pour des trajets courts. Franceinfo répond à cinq questions autour d'une possible régulation.

Les jets privés entrent-ils dans une zone de turbulences ? Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, s'est dit favorable, samedi 20 août, à une régulation des vols de ces appareils, réservés à une clientèle très fortunée. "Je ne suis pas hostile à ce qu'on réfléchisse à des formes d'interdiction de ces jets privés", a réagi de son côté Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, lundi 22 août. Franceinfo vous explique, en questions, pourquoi leur limitation est envisagée.

1 Pourquoi les jets privés sont-ils mis en cause ?

Un vol pour rejoindre Londres Est depuis Londres Ouest, un Paris-Bordeaux ou encore un Paris-Londres... Les voyages en jets privés des milliardaires français ont passionné les réseaux sociaux cet été. Ces trajets très émetteurs de CO2 (le principal gaz à effet de serre émis par l'activité humaine) sont désormais scrutés par des comptes influents qui dénoncent leur absurdité à l'ère de la crise climatique. Car en plus de rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, beaucoup de ces trajets pourraient être faits en train, en moins de 2h30.

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé "un plan de sobriété" énergétique et que les manifestations du réchauffement climatique inquiètent en Europe, ce moyen de transport fait grincer des dents.

2 Qui circule en jet privé ?

Principalement les ultra-riches. Un propriétaire de jet possède en moyenne une fortune de 1,5 milliard d'euros, selon le rapport intitulé "The Jet Traveler", réalisé par le secteur en 2018. Ces dernières années, l'aviation d'affaires s'est aussi développée en proposant des vols à la demande. En moyenne, il faut compter 5 000 euros pour une heure de trajet. Les passagers fortunés se sont massivement tournés vers ces offres personnalisées lors du ralentissement du trafic aérien provoqué par la crise du Covid.

La France et le Royaume-Uni sont les principaux pays hébergeant des jets en Europe, selon l'ONG Transport & Environment. Dans l'Hexagone en 2019, un avion sur dix au décollage était un jet privé et la moitié des trajets était de moins de 500 km.

Le moindre battement d'aile des milliardaires français est désormais analysé par quelques influenceurs en France. Le compte baptisé "L'avion de Bernard" – 78 000 abonnés sur Instagram – suit ainsi le jet privé de LVMH, l'entreprise de Bernard Arnault, première fortune de France. "Nous suivons l'avion, pas Bernard", précise le compte. Difficile toutefois de connaître les motifs des vols. Bilan pour mai 2022 : "176 tonnes de CO2, 17 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen", selon les calculs publié sur les réseaux sociaux.

En Amérique du Nord, les célébrités comme le rappeur Drake ou l'influenceuse Kylie Jenner ont aussi été épinglés pour des voyages de moins de 30 minutes. Nombre de personnalités ont demandé à ce que les informations sur les trajets de leurs jets ne soient plus publiées. En vain.

3 A quel point ces avions polluent-ils ?

En une heure, un jet privé ne transportant qu'une poignée de personnes peut émettre jusqu'à 2 tonnes de CO2, selon un rapport de l'ONG Transport & Environment publié en mai 2021. En comparaison, la moyenne annuelle d'émissions globales d'un Européen est de 8,2 tonnes d'équivalent CO2.

Ainsi, par passager, un vol en jet privé émet 5 à 14 fois plus de CO2 qu'un vol commercial et 50 fois plus que le train, selon l'ONG. "Nous sommes dans une démesure totale qu'il est urgent de régler", réclame ainsi l'économiste Lucas Chancel sur franceinfo.

4 Les vols en jet privé sont-ils régulés ?

En France, depuis la promulgation de la loi Climat et Résilience en août 2021, les trajets pouvant être faits en moins de 2h30 en train sont interdits en avion (article 145). Mais cette interdiction ne s'applique pas aux jets privés. "Si les super-pollueurs disposent de super-dérogations, ça va être compliqué de demander des efforts aux Français", souligne Lucas Chancel.

Nous devrons tous modifier nos modes de vie pour atteindre zéro émission en 2050. Si les plus gros pollueurs jouissent de dérogations, comment faire accepter au reste de la population les efforts considérables qui lui seront demandés? — Lucas Chancel (@lucas_chancel) August 22, 2022

5 Comment changer les pratiques ?

"Il est temps de bannir les jets privés", a lancé Julien Bayou, secrétaire national EELV, dans Libération, le 19 août, après plusieurs semaines de polémiques sur les voyages express des milliardaires. "Il s'agit de déplacements caprices qui auraient pu être faits en train ou en avion commercial", a dénoncé le député écologiste.

La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Le lendemain, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, s'est dit favorable, dans un entretien accordé au Parisien, à une régulation de ces vols, jugeant qu'"il y a un certain nombre de comportements qui ne passent plus".

Le gouvernement se penche toutefois sur des options moins radicales qu'une interdiction pure et simple : un engagement de la part des entreprises et des propriétaires de ces appareils, une transparence accrue sur les voyages effectués ou encore une intégration des jets privés dans le marché carbone européen. "L'aviation d'affaires est une activité économique importante en France, il ne s'agit pas de l'interdire et le plus efficace est de définir des règles au niveau européen", a précisé l'entourage du ministre des Transports à France Télévisions.