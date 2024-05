Eric Zemmour frappe une femme après avoir été pris à partie lors d'un déplacement en Corse

Un déplacement mouvementé pour Eric Zemmour. Lors d'une déambulation sur le marché d'Ajaccio, samedi 4 mai, le président du parti Reconquête a reçu des œufs de la part d'opposants qui l'ont traité de "facho" ou de "raciste de merde" et qui lui ont crié "Pars d'ici !" De passage en Corse à l'approche des élections européennes, l'ancien candidat à la présidentielle a réagi en assénant un coup à une femme qui venait de le viser, comme le montrent de nombreuses photos et une vidéo tournée par Corse Matin. Le leader d'extrême droite a fait connaître son intention de déposer plainte.

Sur la vidéo, l'ancien chronique télé, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale, est d'abord agressé par une femme. Il se retourne alors et donne un coup de poing sur l'arrière du crâne de l'opposante. "Il s'est dégagé d'une femme qui est venue l'agresser. (...) Il n'a absolument pas fait preuve de violences", a assuré l'une de ses collaboratices sur le réseau social X. "Il n'a pas perdu ses nerfs, il s'est fait agresser par une quinzaine d'antifas, qui lui ont envoyé un œuf sur la tête et qui l'ont bousculé", explique l'équipe d'Eric Zemmour à franceinfo. Sur la vidéo, il se dégage de la jeune fille et se retourne dans un réflexe défensif. Tout ça se déroule en un quart de seconde. Et Eric Zemmour est régulièrement menacé de mort."

"Dans cette histoire, il y a un agresseur et un agressé, ne nous trompons pas." L'entourage d'Eric Zemmour à franceinfo

"Voilà le vrai visage de l'extrême gauche, des groupuscules violents, qui veulent véritablement notre mort", a réagi également le leader du parti d'extrême droite sur X. Eric Zemmour a ensuite continué sa déambulation, toujours suivi par la même quinzaine de personnes tenues à distance par un cordon de CRS. Tantôt accueilli chaleureusement sur certains étals, il a été encouragé à aller voir ailleurs sur d'autres. Il a ensuite pu tenir son meeting, comme prévu.