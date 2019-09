Brigitte Macron soutenue face aux attaques d'un ministre brésilien

Toute la classe politique française est unanime pour dénoncer la nouvelle attaque dont fait l'objet Brigitte Macron, sur son physique. Une attaque venue du ministre de l'Économie du Brésil, quelques jours après celle du président Jair Bolsonaro. "Cette femme est vraiment moche", a ainsi clamé le ministre. Une insulte sexiste, qui a amené la fille de Brigitte Macron a prendre la parole via une vidéo sur Twitter.



"C'est inacceptable, intolérable, injustifiable"

"On est en 2019, et des responsables politiques ciblent une femme publique, sur son physique", a relevé Tiphaine Auzière. Elle appelle également à dénoncer les misogynes à travers le hashtag #BalanceTonMiso. "Sentez-vous forte de notre dégoût pour de telles brutes", a posté Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, en soutien à Brigitte Macron. "C'est inacceptable, intolérable, injustifiable", a commenté le député LR de l'Oise, Éric Woerth. Le ministre brésilien parle d'une mauvaise plaisanterie, et a présenté ses excuses.