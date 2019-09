Pesticides : une consultation citoyenne lancée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le sujet est sensible, alors que des maires de tous bords en France ont pris des arrêtés anti pesticides, le gouvernement a décidé de consulter les Français afin de savoir quelles distances respecter entre les habitations et des champs traités. À partir de lundi, chacun pourra donner son avis. À Bressols, près de Montauban (Tarn-et-Garonne), deux retraités en couples sont tous les deux malades. Elle, est atteinte d'une leucémie et a subi une greffe de moelle osseuse. Lui a un cancer du poumon.

Nicolas Hulot veut aller "plus loin"

Leur table installée dehors est souvent recouverte d'un "produit jaune". Aujourd'hui, les distances entre champs traités et habitations sont de 5 mètres pour les cultures basses, et 10 mètres pour les cultures hautes. Pour plusieurs maires, ce sont des distances que l'on retrouve sur les étiquettes des pesticides de synthèse. Pour Nicolas Hulot, il faut aller "plus loin dans la démarche".