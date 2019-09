Bahamas : la longue évacuation des sinistrés de l'ouragan Dorian

Les rescapés se pressent pour quitter au plus vite les lieux. Aux Bahamas, après le passage de l'ouragan Dorian, les aéroports et ports sont pris d'assaut par les sinistrés. "Nous, on n' a plus de maison. Je comprends bien que l'aide est en route, mais là, il n'y a plus aucun distributeur de monnaie. Je n'ai pas d'argent pour payer un billet", déplore une femme, son enfant dans les bras. Des centaines d'habitants patientent pour tenter de rejoindre la capitale. Une compagnie de télécommunication a mis à disposition son bateau pour aider la population, plus loin, un ferry est réquisitionné.

La France envoie ses militaires

"Chacun doit être patient, on ne peut pas transporter tout le monde en même temps", tente de rassurer Hubert Minnis, Premier ministre des Bahamas. L'archipel n'est plus qu'un amas de débris au milieu duquel les habitants tentent de récupérer quelques vêtements. Selon l'ONU, 70 000 personnes manquent de vivres et de médicaments. La France a annoncé l'envoi de soldats qui devraient arriver en bateau d'ici quelques jours.

