VIDEO. "Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était valable" : Marcel Campion a demandé à Alexandre Benalla d'examiner la sécurité de la Foire du trône

Le "roi des forains" et l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron ont déjeuné ensemble à Paris quelques jours plus tôt, selon "Le Figaro".

"J'ai demandé à Alexandre qu'il fasse le tour de la foire." Marcel Campion et Alexandre Benalla sont apparus ensemble lors d'une vidéo tournée à la Foire du trône à Paris, samedi 1er juin. Le "roi des forains" explique qu'il a demandé à l'ancien conseiler d'Emmanuel Macron de réaliser un audit sur la sécurité de l'événement, relève le HuffPost.

"Je l’apprécie car beaucoup de gens qui travaillent dans la sécurité m’ont dit qu’il était valable. Alors je lui ai demandé son avis, explique-t-il. Comme la Foire du trône va se terminer et qu’il y a encore deux-trois problèmes au niveau de la sécurité, j’ai demandé à Alexandre qu’on fasse le tour de la foire, qu’il regarde et il me dira dans quelques temps ce qu’il en pense", explique-t-il.

⚡ Alexandre #Benalla devient Monsieur "Sécurité" de Marcel Campion, après leur rencontre le 24 Mai Le «roi des manèges» confirme aujourd'hui dans cette vidéo leur collaboration en matière de sécurité.

✴️Vidéo en date du 1er Juin 2019. pic.twitter.com/3CWXg1Htnz — Le Général (@leGneral2) 1 juin 2019

"Nous avons passé un bon moment"

Le 28 mai, Le Figaro (article payant) avait révélé que Marcel Campion et Alexandre Benalla avaient déjeuné ensemble à Paris quelques jours plus tôt. "Je l’ai rencontré fortuitement il y a deux ou trois mois à Deauville, il m’a raconté son histoire et nous avons passé un bon moment", raconte Marcel Campion. Selon lui, c’est Alexandre Benalla, à qui il avait laissé sa carte, qui l’a ensuite recontacté.

L'affaire Benalla, du nom de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Elysée, a donné lieu à l'ouverture de cinq procédures judiciaires depuis l'été 2018. Sur les violences du 1er-Mai, les passeports diplomatiques, les enregistrements clandestins, le contrat russe et la dissimulation de preuves.